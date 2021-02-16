Глава Амурской области Василий Орлов: «Без федеральной поддержки решить проблему переселения из аварийного жилья в зоне БАМа невозможно»

Губернатор Василий Орлов считает, что проблему переселения жителей аварийных домов в зоне БАМа необходимо решить на федеральном уровне. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Задачу переселения людей из ветхих и аварийный домов в зоне БАМа в новое жилье обсудили на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В совещании приняли участие представители Минстроя РФ, Счетной палаты, Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как отметил губернатор Василий Орлов, аварийное жилье в зоне Байкало-Амурской магистрали – это давняя проблема не только Амурской области, но и других регионов ДФО. И решать ее необходимо совместными усилиями, на федеральном уровне. Сегодня область работает над расширением пропускной способности магистрали, что придаст новый импульс для развития экономики зоны БАМа.

- Одна из самых важных тем – это переселение из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, проблема длится десятилетиями. Она актуальна не только для Амурской области (на которую приходится 70% такого жилья), но и для целого ряда субъектов Дальневосточного федерального округа. Без федеральной поддержки невозможно её решить, - подчеркнул Василий Орлов. - Сегодня стоят задачи по расширению пропускной способности БАМа. Посёлки будут развиваться, будет нужна рабочая сила. Поэтому мы решаем не только социальную задачу по переселению, но и задачу по расширению магистрали.

Сегодня в новом жилье нуждаются 4924 семьи, необходимо расселить 253,5 тысячи квадратных метров. Чтобы обеспечить людей новыми квартирами, требуется 23,7 млрд. рублей.

- Мы выступили с инициативой перед Правительством РФ, в результате Минстрой России внес значимые для нас корректировки в механизм переселения граждан из аварийного жилья в зоне БАМа. Теперь расселять возможно массово и в ускоренные сроки, - рассказал зампред правительства Амурской области Павел Матюхин. - Основной проблемой является недостаток финансирования на эти цели. Актуализированная общая потребность в бюджетных ассигнованиях - 23,7 млрд рублей. При этом в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2021 год выделено 0,1 млрд рублей.

Кроме переселенцев из зоны БАМа новые квартиры ждут и 7 тысяч жильцов аварийных домов, включенных в программу переселения 2019-2025 годов. По ней в Амурской области необходимо расселить свыше 120 тысяч квадратных метров ветхой жилплощади.

Еще одна проблема региона – изношенные коммунальные сети. Вопрос их модернизации стоит очень остро: на сегодняшний день уровень физического износа сетей теплоснабжения составляет 54%, водоснабжения - 62 %, водоотведения - 68%. По данным регионального правительства, 1788 объектов коммунальной инфраструктуры имеют износ более 60%. По словам зампреда правительства региона Павла Матюхина, проблема не решалась десятилетиями.

- В Амурской области очень высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры. Это препятствует развитию области. На модернизацию в регионе просто нет денег. При том, что за три года направлено 1,7 млрд рублей, - рассказал Павел Матюхин. - В 2021 году запланировано направить более 1,5 млрд. рублей из областного бюджета. Но всё-таки этих денег недостаточно. Проблемы копились десятилетиями. Нужно порядка 10 млрд. рублей, чтобы создать базу для дальнейшего развития, активизации жилищного строительства, объектов соцкультбыта, всего, что необходимо для комфортного проживания. Мы готовы, наши строительные компании готовы к реализации проектов, которые сейчас лежат на полочках.

По итогам заседания Комитет СФ принял решение рекомендовать Правительству РФ рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств, чтобы до 1 января 2025 года полностью переселить жильцов аварийных и ветхих домов в зоне БАМа. В свою очередь, Министерству строительства и ЖКХ РФ рекомендовано при формировании бюджета 2022 года увеличить федеральное финансирование региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области.