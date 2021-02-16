Центр "Вектор" подтвердил эффективность вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона" против британского штамма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре со ссылкой на центр "Вектор" заявили, что российские вакцины "Спутник V" и "Эпиваккорона" эффективны в борьбе против британского штамма коронавируса.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых вакцинами "Спутник V" и "Эпиваккорона", и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

Напомним, что "Спутник V" стал первым зарегистрированным препаратом против коронавируса в мире. Об этом сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. После этого свыше 27 стран подали заявку на приобретение препарата. В данный момент более 20 стран разрешили на своих территориях использование российской вакцины.