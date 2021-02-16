Более 8 тысяч человек зарегистрировались на «Конкурс политологов»

Организаторы «Конкурса политологов» объявили о завершении этапа регистрации участников: за месяц в оргкомитет поступило 8 111 заявок.

- Более 8 тысяч заявок за месяц регистрации – это отличный результат для такого узкоспециализированного конкурса, - отметил член Экспертного совета «Конкурса политологов», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Заявки на участие в конкурсе пришли из всех 85 регионов России. Наиболее активно проявили себя Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Львиная доля заявок поступила из Центрального федерального округа (40%), на втором месте оказался Приволжский округ (14,7%), а на третьем – Северо-Западный (13,1%).

Самой многочисленной возрастной группой среди отправивших заявки стали участники в возрасте от 30 до 40 лет (43,4%). Молодежь до 30 лет составила 30,1%, люди старше 40 лет – 26,5%. Самому юному участнику проекта недавно исполнилось 18 лет, а самому зрелому - 80. Доля мужчин среди участников ощутимо больше, чем женщин – на конкурс зарегистрировались 78,4% представителей сильного пола и 21,6% слабого.

- При ознакомлении с анкетами участников мы увидели, что опыт конкурсантов очень отличается: в проекте участвуют как политологи с обширным багажом опыта и реализованных кампаний, так и те, кто не так давно начал свой профессиональный путь в этой области, - рассказал наставник конкурса и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. - Впереди – дистанционный этап отбора, и я уверен, что все, кто примет в нем участие, получат ценную обратную связь от экспертов для дальнейшего профессионального развития.

По словам Кузнецова, участников проекта, выбравших направление "Политические менеджеры" оказалось больше (63,6%), чем участников, записавшихся на направление "Политические аналитики" (36,4%).

- По условиям конкурса, участникам, которые работают в обеих областях, предлагалось выбрать ту, в которой они наиболее сильны и могут быть наиболее полезны, - сообщил Кузнецов. - Поэтому есть основания полагать, что среди конкурсантов достаточно тех, кто обладает компетенциями как в политической аналитике, так и в менеджменте.

Теперь конкурсантам предстоит выполнить задания первого этапа. Всего таких заданий три. После регистрации в конкурсе участникам нужно записать и отправить через личный кабинет видеоинтервью, в котором необходимо рассказать о себе и своих профессиональных компетенциях. Кроме того, конкурсанты должны подготовить презентацию о проекте, который покажет их профессиональные достижения.

Напомним, старт «Конкурсу политологов» был дан 12 января 2021 года. Его организатором выступает АНО "Экспертный институт социальных исследований" (АНО ЭИСИ) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". Попробовать свои силы в конкурсе может любой гражданин России старше 18 лет, имеющий опыт работы в политологии. Победители конкурса получат приглашение на участие в образовательной программе и стажировке. Кроме того, у каждого победителя появится наставник из числа известных политологов и топ-менеджеров. Подробная информация о проекте – на сайте конкурсполитологов.рф.