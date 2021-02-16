Песков прокомментировал суд над Навальным: Оскорблять ветеранов нельзя

Песков прокомментировал процесс по делу Навального о клевете на ветерана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя суд по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Напомним, сегодня, 16 февраля, в Бабушкинском суде Москвы прошло третье заседание по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Сайт KP.ru провёл прямую онлайн-трансляцию слушания дела.

Навального обвиняют в том, что он оскорбил ветерана, когда 2 июня прокомментировал ролик RT в поддержку принятия поправок к Конституции России. В нём приняли участие 15 человек, в том числе ветеран Артёменко, многодетная мать, спортсмены, бизнесмен, дизайнер, актёры и военные. Выступивших за изменение российской Конституции Навальный назвал "позором страны". 15 июня на него завели дело за клевету в адрес ветерана.