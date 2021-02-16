Госдума запретила высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Детей-безбилетников запретили высаживать на законадательном уровне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что во вторник, 16 февраля, в третьем чтении принят закон о запрете высаживать из общественного транспорта детей без билета.

Информация опубликована на официальном портале Госдумы.

"Сегодня мы приняли в окончательном (третьем) чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета. Мы считаем, что оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", - сказал он журналистам. Володин считает, что принятие закона позволит обеспечить безопасность несовершеннолетних пассажиров.

Изменения будут внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Инициатива была внесена правительством.

Ранее Володин рассказал, что случаи высадки из общественного транспорта детей, не оплативших проезд, участились. Стали известны случаи, когда дети проводили по несколько часов на морозе из-за невозможности уехать домой. Володин подчеркнул, что сначала несовершеннолетние должны оказаться дома, после этого можно задавать соответствующие вопросы их родителям.