Генсек НАТО заявил о готовности и к сотрудничеству, и к противостоянию с Россией

Йенс Столтенберг утверждает, что НАТО готов как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс одинаково готов как к конфронтации с Россией, так и к сотрудничеству. Столтенберг добавил в интервью испанской газете El Mundo, что всё зависит от Москвы.

- Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады, - отметил Столтенберг.

Он также заявил, НАТО готов к защите стран, входящих в альянс. Генеральный секретарь НАТО считает, что основой диалога с Россией могут быть только сила и твёрдость, однако диалог с Москвой также должен сохраняться. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия, добавил Столтенберг.

По его мнению, даже если у НАТО нет надежды на укрепление отношений с Россией, важно сохранить связь между сторонами, в том числе, чтобы избежать гонки вооружений.

Столтенберг также назвал россиян соседями и напомнил, как важно "избегать происшествий, особенно на границах".

- Как норвежский политик я имею большой опыт работы с Россией, и я знаю, что это возможно, - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Йенс Столтенберг заявил о нежелании альянса вступать в "холодную войну" с Россией.