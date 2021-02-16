Власти Сан-Марино планируют использовать "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Республики Сан-Марино заявили о планах использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией российскую вакцину "Спутник V".

Решение о применении препарата должен в ближайшее время принять Большой Генеральный совет (парламент) республики, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на парламентские источники небольшого государства.

Напомним, что российскую вакцину "Спутник V" на своих территориях зарегистрировали свыше 20 стран.

Ранее старейший научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность более чем на 91,6%.

Также научный центр "Вектор" заявил, что вакцина эффективна в борьбе с британским штаммом, который в несколько раз опаснее "привычной" формы коронавирусной инфекции.

"Спутник V" был разработан и зарегистрирован центром имени Гамалеи летом 2020 года.