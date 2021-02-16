Эксперты ВОЗ оставили четыре версии происхождения коронавируса

Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань выделили четыре возможные версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2 Фото: REUTERS

Эксперты Всемирной организации здравоохранения после визита в Ухань оставили четыре возможные версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, ставшего источником пандемии COVID-19.

Наиболее вероятной учёные считают версию передачи коронавируса от животного человеку через промежуточного хозяина. Вероятной эксперты назвали прямую передачу вируса от животного человеку. Также возможен вариант передачи коронавируса через замороженные продукты. Крайне маловероятным эксперты назвали версию об утечке вируса из лаборатории.

- Нельзя исключать и того, что в природе мы этот вирус не найдем. Это могло быть какое-то уникальное событие: патоген не закрепился в популяции диких животных, а ушел в человеческую, - рассказал "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков, входивший в группу экспертов ВОЗ, которые изучали происхождение SARS-CoV-2 в Ухане.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в декабря группа экспертов ВОЗ отправилась в Ухань - первый эпицентр вспышки коронавируса, чтобы выяснить происхождение заболевания. В группу вошли эксперты из Японии, США, Германии, Катара, Вьетнама, Нидерландов, Великобритании, Австралии, и Дании.