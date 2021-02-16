Японские врачи выбросят миллионы доз вакцины Pfizer и BioNTech

В Японии выбросят часть партии вакцины против COVID-19, произведенной Pfizer и BioNTech. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии выбросят часть партии вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на секретаря кабинета министров страны Кацунобу Като.

Дело в том, что в партии не хватает специальных шприцев.

Оказалось, что флакон вакцины от Pfizer рассчитан на шесть инъекций, но для того чтобы извлечь все шесть доз, нужны специальные шприцы, которые сохраняют небольшой объем препарата после прививки.

Обычным шприцем возможно сделать лишь пять прививок. Эти расчеты показали, что вместо запланированных 72 миллионов человек в Японии этой вакциной удастся привить лишь 60 миллионов человек.

Кацунобу Като заявил, что оставшийся препарат будет утилизирован. Правительство сделало срочные запросы, а производители пытаются нарастить производство.

Напомним, власти Японии одобрили применение препарата компаний Pfizer и BioNTech 14 февраля. Прививку смогут поставить лица старше 16 лет. Согласившиеся на вакцинацию получат две прививки с интервалом в три недели.