Дмитрий Медведев призвал упростить трудоустройство мигрантов в сферах, где необходимы работники

Дмитрий Медведев: нужно проработать упрощенный порядок привлечения трудовых мигрантов в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ввести упрощённый порядок привлечения трудовых мигрантов в Российскую Федерацию, отметив дефицит трудовой силы в отдельных областях экономики на фоне пандемии коронавируса. Медведев заявил, что нехватка рабочей силы коснулась сельского хозяйства, стройки, жилищно-коммунального сектора.

- Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в этих сферах, - заявил Медведев на совещании по совершенствованию миграционной политики России, в том числе в трудовой сфере. Совещание прошло сегодня, 16 февраля.

Медведев также отметил, что экономика России заинтересована в том, чтобы привлечь из-за рубежа высококвалифицированных специалистов. Зампред Совбеза напомнил, что Министерство экономического развития и Министерство труда создали проект закона, направленный на решение проблемы трудоустройства мигрантов в России.

- Желательно этот документ как можно быстрее внести в Государственную думу после необходимых согласований, - заключил Дмитрий Медведев.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Минсельхоз оценил дефицит рабочей силы в российских регионах в 38,2 тысячи человек и призвал пустить в Россию мигрантов для сезонных работ в поле.