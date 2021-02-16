Умерла Лариса Кичанова, актриса Малого театра

Лариса Кичанова умерла на 72 году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умерла Лариса Кичанова. Заслуженная артистка России, актриса Малого театра скончалась на 72-м году жизни. О причине смерти пока не сообщается.

"Умерла наша актриса Лариса Кичанова", - сказали в пресс-службе театра агентству ТАСС.

Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге.

После школы некоторое время была актрисой в Куйбышевском драматическом театре им. Горького.

Позднее она переехала в Москву. В 1972 году Лариса Кичанова окончила ГИТИС и была принята в Государственный академический Малый театр.

В списке исполненных ею ролей - княжна Мстиславская ("Царь Федор Иоаннович"), Лизанька ("Достигаев и другие"), Татьяна Хрущ ("Любовь Яровая"), Наталья Дмитриевна ("Дядюшкин сон"), Устинья Наумовна ("Свои люди - сочтемся!") и многие другие любимые зрителями образы.