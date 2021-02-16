Виктор Фисенко назначен первым замминистра здравоохранения РФ

Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - сказано в документе, подписанном премьером.

Фисенко занимал должность вице-губернатора - директора департамента здравоохранения Приморского края с 2019 года. Он отвечал за вопросы физической культуры и спорта. В 2020 году он был назначен на должность заместителя министра здравоохранения РФ.

Кроме того, опубликовано еще одно распоряжение правительства, согласно которому на должность заместителя министра здравоохранения РФ назначен Сергей Владимирович Глаголев.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева. Отмечено, что Евраев сам выразил желание уйти с поста.