Маркетта Давидова - чемпионка мира по биатлону в индивидуальной гонке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по биатлону 2021 года, который проходит в словенской Поклюке, во вторник, 16 февраля, прошла женская индивидуальная гонка на 15 километров. Российские спортсменки не смогли выиграть медалей в этом состязании. Победу же отпраздновала Маркетта Давидова из сборной Чехии.

Спортсменка не допустила ни одного промаха, пройдя дистанцию за 42 минуты 27,7 секунды. Ставшая второй Ханна Эберг проиграла 27,9 секунды при 1 промахе. Норвежка Ингрид Ландмарк Тандерволд с отставанием в 1 минуту и 4 секунды при 1 промахе - третья.

У сборной России вновь не вышло выиграть медалей. Светлана Миронова заняла пятое место, уступив больше 2 минут чешке - 2.05,8. При двух промахах она могла бы быть выше, если бы стреляла точнее. Лариса Куклина заняла 14 место, Ульяна Кайшева стала 24-й, а Татьяна Акимова - 29-й.

У сборной России по-прежнему нет медалей на этом чемпионате мира. Завтра, 17 февраля, пройдет мужская индивидуальная гонка.