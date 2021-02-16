Роспотребнадзор оценил данные о новом опасном вирусе в Танзании Фото: Олег УКЛАДОВ

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с новым вирусом в Танзании. Об этом представители ведомства сообщили во вторник, 16 февраля.

Напомним, неделю назад появились сообщения о том, что 15 человек умерли и еще 50 были госпитализированы в Танзании с необычными симптомами нового опасного вируса. Среди симптомов выделили сильную тошноту и рвоты с кровью. Врачи сообщили, что пациенты, в основном мужчины, имеют в анамнезе язву желудка и заболевания печени. Вскрытие умерших от болезни показало сильное поражение желудка и печени.

- В настоящее время недостаточно данных для установления причины заболевания. Пока что нельзя сделать предположения о заразности и летальности этой болезни, как и о рисках ее вспышек или скорости распространения. Министерство здравоохранения Танзании исключило вспышку новой вирусной инфекции, - отметили в Роспотребнадзоре в интервью РИА Новости.

Сообщается, что на месте работает национальная группа реагирования. Сейчас главной версией является массовое отравление, медики проводят все необходимые исследования. Не исключается также, что у умерших могли быть разные причины летального исхода, а одинаковые симптомы – просто совпадение.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что опасность распространения данного неизвестного заболевания по территории России практически отсутствует. На всех пунктах пропуска через границу Роспотребнадзор проводит усиленный контроль прибывающих лиц.