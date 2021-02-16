Политолог объяснил смысл слов Генсека НАТО о сотрудничестве и конфронтации с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин объяснил слова Генсека НАТО о взаимоотношениях с Россией. Йенс Столтенберг отметил, что альянс готов как к сотрудничеству, так и к конфронтации с РФ.

По мнению политолога, заявления подобного рода от руководителей НАТО звучат регулярно и впереди еще не мало подобных высказываний.

- Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса, как следует из таких заявлений, что он, скорее жив, чем мертв, - отметил эксперт в беседе с RT.

При этом он подчеркнул, что военно-политический блок претерпел серьезные изменения. Дальнейшую линию взаимоотношений с Россией предстоит выстраивать заново.

- Скорее всего, подобные декларации будут звучать чаще, и они усилятся. То есть идеологическая конфронтация и переход к психологической войне, вероятно, неизбежны, - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в своей речи Йенс Столтенберг подчеркнул, что диалог с Россией должен основываться «на силе, на твердости», но также возможно и даже необходимо настраивать взаимодействие с Россией.

Выстраивание диалога поможет избежать новой гонки вооружений, пишет газета "Известия".