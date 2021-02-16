Россия продлила запрет авиасообщения с Великобританией до 16 марта 2021 года

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта 2021 года из-за напряженной эпидемиологической ситуации в королевстве, связанной с распространением нового штамма коронавируса. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

По этой же причине РФ объявила о приостановке полетов с Великобританией с 22 декабря 2020 года.

Напомним, в Соединенном Королевстве складывается крайне сложная эпидемическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% заразнее предыдушего. Об этом в декабре прошлого года сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. Он отметил, что летальность от новой мутации может быть выше на 30%.