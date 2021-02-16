Лавров назвал печальным призыв США с подозрением относиться к «Спутнику V» Фото: REUTERS

Попытки Соединенных Штатов приписать Москве геополитический замысел на фоне распространения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и призывы американской стороны с подозрение относиться к препарату являются весьма печальными. Об этом во вторник, 16 февраля, заявил в ходе пресс-конференции глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

- Накануне представители новой американской администрации призывали с подозрением относиться к «Спутнику V», заявив, что это «геополитический замысел Кремля». Что тут сказать? Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между государствами, и единственное, что можно произнести, это заявления такого рода, то это весьма печально, - сказал министр.

Напомним, что накануне медицинские журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V». Публикация в очередной раз доказала высокую эффективность и безопасность препарата: эффективность вакцины оценивается в 91,6%. Препарат одобрили более чем в 20 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Венгрии, ОАЭ, Иране, Армении, Мексике, Никарагуа, Пакистане, Монголии, Бахрейне.