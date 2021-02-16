Светлана Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону Фото: REUTERS

Российская спортсменка Светлана Миронова пришла к финишу пятой в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Победительницей индивидуальной гонки ЧМ, которая состоялась во вторник, 16 февраля, стала чешская биатлонистка Маркета Давидова. Не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах спортсменка преодолела дистанцию в 15 километров за 42 минуты 27,7 секунды.

Второй к финишу пришла шведская спортсменка Ханна Эберг с одним промахом и +27,9 секунды. Третьей стала норвежка Ингрид Тандревольд с +1 минута 4 секунды и одним промахом.

Среди российских биатлонисток лучшей стала Светлана Миронова, занявшая пятое место (+2.05,8; два промаха). Лариса Куклина пришла четырнадцатой, Ульяна Кайшева — 24-й, Татьяна Акимова — 29-й.

Мужская индивидуальная гонка на ЧМ по биатлону состоится завтра, 17 февраля в 16:30 по московскому времени.