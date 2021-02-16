Российский посол назвал фейками сообщения о гибели россиян в ЦАР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления о гибели россиян в Центральноафриканской Республике являются недостоверной информацией. Никто из инструкторов из России не был взят в заложники или убит. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил российский посол в Банги Владимир Титоренко.

Сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в ЦАР якобы были убиты россияне и один из них взят в плен.

- Это фейк, которые создало оппозиционное интернет-издание «Корбо-Ньюс». Этот ресурс финансируется из-за границы теми, кто не хочет видеть Фостен-Аршанжа Туадеру президентом Центральноафриканской Республике. Наше посольство проверило эти публикации, никто не был взят в плен или убит, - подчеркнул Владимир Титоренко в интервью изданию РИА Новости.

Посол России отметил, что было уничтожено несколько десятков мятежников и боевиков вооруженных группировок. В настоящее время в центре и на севере ЦАР идет планомерное освобождение населенных пунктов от бандитов. По словам российского дипломата, мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом.

Напомним, в конце прошлого года Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики Москва направила в страну 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих местной армии.