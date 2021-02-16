Умер Владимир Мокроусов, народный художник России. Фото: сайт Российской академии художеств

Умер Владимир Мокроусов, народных художник Российской Федерации и выдающийся скульптор. Одного из инициаторов восстановления храма Христа Спасителя не стала в возрасте 84 лет. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на официальном сайте Российской академии художеств.

- Отечественная культура понесла тяжелую утрату. Сегодня на 85-ом году жизни скончался Владимир Петрович Мокроусов, мастер яркой творческой индивидуальности, - говорится в сообщении.

Скульптор был лауреатом многих всесоюзных и всероссийских конкурсов по монументальному искусству, членом-корреспондентом Российской академии художеств, возрождавшим христианскую культуру в нашей стране. Владимир Мокроусов внес значительный вклад в российскую художественную культуру, сформировал свое собственное направление в искусстве пластики, которое получило широкое признание как в РФ, так и в других государствах.

Именно Владимир Мокроусов одним из первых обратился к решению историко-религиозной темы в отечественном искусстве: вместе с писателем Солоухиным скульптор стал инициатором возрождения кафедрального соборного храма Христа Спасителя в столице страны, ставшим знаковым духовным событием этой эпохи.