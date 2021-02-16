В Токио показали медали Олимпийских игр - 2020. Фото: Twitter Olympics

В Токио представили медали Олимпийских игр - 2020. Для их изготовления использовали старую технику - смартфоны и планшеты, которые собирали по всей Японии. Кампания по сбору ненужной электроники продолжалась несколько лет. В результате организаторам удалось собрать 78 895 тонн старой техники. Впоследствии из нее получилось 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы.

Напомним, Олимпийские игры - 2020 должны были состояться в Японии в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести. При этом, за Токио сохранилось право провести Олимпиаду. Название игр также решили не менять - "Токио - 2020".

Олимпиада должна пройти с 23 июня по 8 августа 2021 года. Правда, в конце января появились слухи о том, что Япония якобы хочет отказаться от проведения игр. Однако премьер-министр страны Синдзо Абэ решительно опроверг эти домыслы.

- Я полон решимости провести безопасные Олимпийские игры в Токио в знак победы человечества над новым коронавирусом, - заключил он.