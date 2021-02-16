Новак Джокович. Фото: REUTERS

Очередное испытание на долю главной сенсации Открытого чемпионата Австралии по теннису Аслана Карацева - это соперник по полуфиналу. По итогам четвертьфинальной битвы в Мельбурне им стал сербский гранд Новак Джокович. Он посеян под первым номером на турнире и в четвертьфинале в четырех партиях победил немца Александра Зверева.

Итоговый счет по партиям - 6:7 (6:8), 6:2, 6:4, 7:6 (8:6). Поединок Джокович - Карацев продолжался 3 часа и 30 минут. Новак Джокович за время этого поединка подал 23 раза навылет, 5 раз сделал двойные ошибки.

Точная дата и время поединка Аслан Карацев - Новак Джокович станет известна чуть позже. Россиянин стал открытием этого турнира, пробившись в основную сетку через квалификацию. Джокович же в 2020 году победил на этих соревнованиях. Розыгрыш Australian Open 2021 года завершится 21 февраля.