WSJ: США начали переговоры с ФРГ по «Северному потоку — 2» Фото: REUTERS

Американская администрация во главе с президентом США Джозефом Байденом начала переговоры с властями ФРГ для определения будущего проекта по строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 16 февраля, пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Представитель Германии сообщил газете, что в ходе консультаций обсуждается угроза санкций против компаний, которые задействованы в строительстве трубопровода. Отмечается, что администрация США пересматривает свою политику в отношении проекта после того, как в начале февраля судно «Фортуна» начало укладку труб в водах Дании.

- Джозеф Байден так и не выразил свое мнение по поводу проекты, но, по словам представителя Белого дома Джен Псаки, позиция президента заключается в том, что «Северный поток — 2» является для ЕС плохой сделкой, - говорится в материале газеты.

Собеседник издания из американского Государственного департамента добавил, что Соединенные Штаты намерены следить за активностью по завершению строительства и сертификации трубопровода. По завершении такой деятельности они могут вынести решение о санкциях.

Как ранее писал сайт Kp.ru, Германия рассчитывает убедить США отказаться от санкций против «Северного потока – 2».