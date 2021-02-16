Ученый назвал реальный цвет коронавируса

Ученые назвали реальный цвет коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые рассказали, как на самом деле выглядит молекула коронавируса. В действительности частица COVID-19 сильно отличается от того, какой мы ее себе представляем.

- Настоящие цвета коронавируса — черный и белый, - заявил профессор Высшей школы социальных наук Андрэ Гютер.

При этом он добавил, что такое определение цвета весьма условно. Дело в том, что размер молекулы SARS-CoV-2 меньше, чем длина световой волны. Зато форма молекулы вполне конкретна - она напоминает шаровое скопление, пишет Le Parisien.

По словам Гютера, такие цвета как красный, желтый, синий или розовый используются только для того, чтобы различать детали. Это же касается и трехмерных изображений.

Ранее эксперты ВОЗ попытались ответить на вопрос о том, что же стало источником коронавируса. Они подтвердили, что COVID-19 имеет естественное происхождение Однако, между летучими мышами и человеком был, как минимум еще один промежуточный хозяин. Сам источник происхождения Sars-Cov-2 найти так и не удалось. В том числе из-за нежелания Китая делиться с исследователями ВОЗ данными о начальном этапе распространения инфекции.