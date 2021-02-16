СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене Фото: Facebook

Украинская Служба безопасности заподозрила лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на официальном сайте СБУ.

По версии следователей, Шарий осуществлял незаконную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере. СБУ заявила также об основаниях полагать, что журналист якобы действовал по заказу иностранных структур. Утверждается, что мнение следователей подтвердили с помощью неких экспертных исследований.

- Анатолий Шарий с 2012 года через соцсети, цифровые СМИ и телеканалы России способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций. Он занимался дискредитацией украинской политики, умышленно и целенаправленно распространял недостоверные данные о событиях на востоке страны, - говорится в заявлении правоохранительного органа.

СБУ утверждает также, что целью Шария было «обострение и дестабилизация» общественно-политической и социально-экономической ситуации на Украине.

Кстати, сам Шарий уже отреагировал на данные заявления.

- Благодарю СБУ за предъявление подозрения по статье «Государственная измена». Теперь мне не надо лишний раз доказывать в ЕС, что все дела на меня - чистая политика, - написал блогер в своем Telegram-канале.