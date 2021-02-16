В Госдуму внесен проект о штрафах за публикацию данных силовиков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Госдуму внесен законопроект, который будет облагать штрафом лиц, распространяющих личные данные представителей силовых структур. Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 320 Уголовного кодекса (УК) РФ "Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа".

Законопроект подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей за придание огласки телефонов, адресов и других данных представителей полиции, ОМОН и Росгвардии.

В некоторых случаях может изыматься заработная плата или другой доход осужденного за период до 18 месяцев. Также нарушителю может грозить арест на срок до четырех месяцев, а в случае наступления тяжких последствий - в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

При этом авторы обращают внимание, что ответственность за совершенные в отношении силовиков действия наступит, если целью злоумышленников было воспрепятствование их служебной деятельности.

Они напомнили, что в настоящее время есть несколько случаев несанкционированных публикаций личных данных силовиков. Факт разглашения таких сведений влияет на эффективность осуществления государственной защиты, исполнения своих полномочий, препятствует правосудию, борьбе с преступлениями, а также обеспечению общественной безопасности.

Напомним, после несанкционированных акций протеста сторонников Алексея Навального появилась информация, что личные данные полицейских оказались в общем доступе. Представителям правовых структур и членам их семей стали поступать угрозы.