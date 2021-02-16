Иностранные студенты вернутся в вузы РФ при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Студенты из других государств, прибывающие на территорию России, могут приступить к учебному процессу в высших учебных заведениях только при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

- На фоне сохранения рисков распространения коронавируса иностранные студенты обследуются на COVID-19 дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ и в течении 72 часов после въезда на территорию государства, - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы, которые подтверждают отрицательный тест на коронавирус, могут быть предоставлены на русском или английском языках.

При этом до получения результатов тестирования после прибытия на территорию Россию иностранные студенты должны соблюдать режим изоляции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сегодня РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта из-за напряженной ситуации на фоне распространения в королевстве нового штамма коронавирусной инфекции.