Хакеры из КНДР попытались завладеть данными Pfizer о разработке вакцины Фото: REUTERS

Власти Республики Корея утверждают, что хакеры из КНДР пытались заполучить южнокорейские технологии изготовления вакцин от коронавируса. С таким заявлением выступил депутат Ха Тхэ Гён, сообщает агентство Yonhap.

По его словам, число атак на южнокорейские организации выросло на 32% по сравнению с прошлым годом. Хотя кибератаки производились и из других стран, большинство из них Южная Корея приписывает КНДР.

Кроме того, по их информации, северокорейские хакеры пытались получить данные о вакцине Pfizer. Удалось ли им это сделать, пока не уточняется.

9 декабря о такой же кибератаке сообщило Европейское агентство по лекарственным препаратам. Согласно его данным, неизвестные злоумышленники получили доступ к информации, связанной с лекарствами и вакциной от COVID-19. Впоследствии компании BioNTech и Pfizer заявили, что в результате кибератаки хакеры получили некоторые данные об их вакцине.