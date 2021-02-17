У болельщиков «Спартака» появилась собственная банковская карта

Карта называется «Спартак» World Mastercard®. Она позволяет получать преимущества сразу по двум программам лояльности: от банковской программы МАКС и от ФК «Спартак - Москва». В частности, держатели красно-белой карты могут выбрать один из двух вариантов кэшбека: до 3% за все покупки или до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории плюс 1% за все остальные покупки. Во втором случае бонусную категорию можно менять ежемесячно: это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны либо путешествия. Бонусные рубли, заработанные в виде кэшбэка, можно потратить по-разному: компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, получить повышенную ставку по накопительному счету.

Главным преимуществом карты является возможность с помощью бонусов оплатить полную стоимость товаров и услуг в «Каталоге впечатлений» ФК «Спартак - Москва» или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте www.spartak.com. К примеру, среди лотов «Каталога впечатлений» – доступ на закрытые мероприятия с участием футболистов, поход на стадион вместе с легендами клуба, атрибутика с автографами игроков и другие активности.

И наконец, еще одно достоинство новой карты - бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров (более 36 тысяч устройств по всей стране).

- Наша новая карта предлагает уникальные возможности болельщикам – как с точки зрения управления своими финансами, так и для поддержки любимой команды. Уверен, что фанаты клуба по достоинству оценят наше новое предложение, - пояснил Игорь Гайдаржи, вице-президент, замдиректора департамента CVM банка «Открытие».

- Новая карта станет удобным платежным инструментом и подарит поклонникам футбольного клуба еще больше уникальных впечатлений в программе лояльности, - добавляет Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.

- Получая бонусы по новой карте «Спартак», болельщики смогут приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений футбольного клуба, например, джерси любимого игрока с автографом, экскурсию по Тарасовке, видеоконференцию с любимым игроком, посещение матча «Спартака» в компании с легендой клуба и многое другое, - подытоживает Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью ФК «Спартак - Москва».