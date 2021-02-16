Курс биткоина впервые превысил 50 тысяч долларов Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс самой популярной в мире цифровой валюты биткоин в очередной раз побил исторический рекорд, поднявшись выше психологической отметки в 50 тысяч долларов. Об этом во вторник, 16 февраля, свидетельствуют данные торгов на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.

По состоянию на 15:30 по московскому времени биткоин показывал рост на 5,3 процента, достигнув рекордной отметки в 50,1 тысяч долларов. По информации портала CoinMarketCap, которые высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, криптовалюта подорожала на 4,4 процента, достигнув отметки в 49,98 тысячи долларов.

Как сообщал сайт Kp.ru, за этот месяц стоимость биткоина несколько раз била исторический рекорд. Эксперты в начале февраля предположили, что курс цифровой валюты может расти на фоне новостей о том, что американская компания Tesla будет принимать биткоин в качестве оплаты своих продуктов.