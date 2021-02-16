«Алроса» назвала 100-каратный алмаз в честь вакцины «Спутник V» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» решила назвать особо крупный алмаз весом в 100,53 карат «Спутником V», в честь первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 16 февраля, говорится в сообщении организации.

Алмаз ювелирного качества «Спутник V» имеет форму уплощенного октаэдра. Вес алмаза - 100,53 карат, а размер - 27,15х28,81х29,56 мм, он имеет выраженный светло-желтый цвет. Его добыли на россыпях северной Якутии.

- Алмазы такого размера и цвета являются настоящим чудом природы. Именно поэтому мы решили назвать этот уникальный кристалл в честь первой вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработали российские ученые. Препарат тоже является чудом, но уже сотворенным руками специалистов, - объяснил гендиректор компании Сергей Иванов, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

Глава «Алросы» отметил, что появление вакцины от коронавируса является исключительным событием, благодаря которому у жителей страны появился шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни после эпидемии.

Вакцина «Спутник V» разработана НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Накануне медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V». Публикация в очередной раз доказала высокую эффективность и безопасность препарата: эффективность вакцины оценивается в 91,6%.