Полиция Берлина применила вертолет для разгона людей с замерзшего озера. Фото: кадр из видео

В Берлине сотрудники полиции применили вертолет, чтобы разогнать людей с небольшого замерзшего озера. Дело в том, что, несмотря на низкие температуры в столице Германии в последние дни, лед на водоеме слишком тонкий и прогулки по нему могут представлять угрозу для людей. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет издание Bild.

На опубликованном в сети видео видно, что на небольшом озере толпа людей, в том числе маленькие дети, собрались, чтобы покататься на коньках. Полиция подлетела к водоему на вертолете, по мегафону предупредив людей об опасности таких прогулок. Люди выполнили инструкции, и через несколько минут поверхность озера опустела.

- Внимание, это полицейский вертолет, вы в опасности, ледяная поверхность может вас не выдержать. Пожалуйста, пройдите на берег, - объявили правоохранители.

Один из местных жителей позже отметил, что подобные действия со стороны полиции являются безответственными: он объяснил, что колебания, исходящие от вертолета, могут сломать лед.