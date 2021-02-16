Морозы в Москве 18-23 февраля 2021: похолодает до -27 Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшие дни температура в российской столице может опуститься до минус 27 градусов по Цельсию. О морозах в Москве 18-23 февраля 2021 года рассказали синоптики в интервью kp.ru.

Так, специалисты метеобюро «Фобос» прогнозируют снижение температуры в Москве ночью до минус 24-27 градусов. Днем воздух будет прогреваться до минус 14-17 градусов по Цельсию. Во вторник-среду на этой неделе в столице будет небольшой снег.

- В ближайшие дни мы ожидаем ослабления морозов. Температура воздуха днем будет от минус десяти до минус 12 градусов. Но уже с 18 февраля морозы в городе усилятся до минус 18 градусов. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 27, - предупредила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Сообщается также, что школьникам в Москве разрешат остаться дома, если в столице с период с 17 по 19 февраля температура опуститься ниже минус 25 градусов.

Как ранее писал сайт Kp.ru, сегодня вечером загруженность автомобильных дорог в Москве достигла десяти баллов на фоне продолжающегося снегопада и гололеда.

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