Депутаты Госдумы предложили без суда блокировать сайты за клевету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты российской Государственной думы внесли в нижнюю палату проект закона о возможности внесудебной блокировки сайтов, которые распространяют ложную информацию об обвинениях в совершении преступлений. Документ во вторник, 16 февраля, опубликовали в электронной базе данных Госдумы.

Проект закона предлагает дополнить ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» статьей, которая позволит ограничивать доступ к ресурсам в интернете без суда, если эти ресурсы публикую связанные с совершением преступлений данные, порочащие честь и достоинство людей и подрывающие их репутацию.

Основанием для такой блокировки является заявление лица в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений. Документ также обязывает приобщать к такому заявлению всю информацию, подтверждающую недостоверность данных на сайте.

После этого региональная прокуратура должно в течение десяти дней проверить обоснованность предоставленных данных. В случае подтверждения предоставленных сведений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу.

Ранее сайт kp.ru писал, что Госдума приняла закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ.