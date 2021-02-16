Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Финансовый аналитик назвала минимально возможный курс доллара

Ниже этой отметке американской валюте не дадут упасть
Елена АКИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Финансовый аналитик назвала минимально возможный курс доллара

Финансовый аналитик назвала минимально возможный курс доллара

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль третью неделю подряд укрепляется к доллару, но это не значит, что американская валюта рухнет ниже 70 рублей. Оптимизм рубля базируется на нефти. Цены на ресурс в последнее время растут, но как долго это продержится и до каких минимальных значений опустится доллар – рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Цены на энергоносители обновили годовые максимумы, баррель нефти марки Brent торгуется на отметке выше 63 долларов. Сказалось соглашение стран ОПЕК+.

- На этом поводы для оптимизма у рубля пока заканчиваются. Внутренних стимулов пока нет, но нет и плохих новостей: рынок труда пришел в равновесие, бизнес не ждет новых ограничений. Рубль справляется пока сам, - говорит аналитик в беседе с «Российской газетой».

В итоге доллар может пробить отметку в 73 рубля в конце месяца и опуститься до 72,80-72,85 рублей. А весной высока вероятность, что американская валюта вернется в диапазон о 74-75 рублей. При цене на нефть в 60-65 долларов – это вполне нормальные показатели.

А вот евро в начале весны будет торговаться в диапазоне 89-91 рубль. Лучшего времени для покупки валюты, по мнению эксперта, не будет. Так как ждать сильнейшего падения не приходится.