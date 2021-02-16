Финансовый аналитик назвала минимально возможный курс доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль третью неделю подряд укрепляется к доллару, но это не значит, что американская валюта рухнет ниже 70 рублей. Оптимизм рубля базируется на нефти. Цены на ресурс в последнее время растут, но как долго это продержится и до каких минимальных значений опустится доллар – рассказала Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Цены на энергоносители обновили годовые максимумы, баррель нефти марки Brent торгуется на отметке выше 63 долларов. Сказалось соглашение стран ОПЕК+.

- На этом поводы для оптимизма у рубля пока заканчиваются. Внутренних стимулов пока нет, но нет и плохих новостей: рынок труда пришел в равновесие, бизнес не ждет новых ограничений. Рубль справляется пока сам, - говорит аналитик в беседе с «Российской газетой».

В итоге доллар может пробить отметку в 73 рубля в конце месяца и опуститься до 72,80-72,85 рублей. А весной высока вероятность, что американская валюта вернется в диапазон о 74-75 рублей. При цене на нефть в 60-65 долларов – это вполне нормальные показатели.

А вот евро в начале весны будет торговаться в диапазоне 89-91 рубль. Лучшего времени для покупки валюты, по мнению эксперта, не будет. Так как ждать сильнейшего падения не приходится.