Когда закончатся морозы в Москве: синоптики дали прогноз Фото: Михаил ФРОЛОВ

После рекордных снегопадов, засыпавших столичный регион, в Москве наступили суровые и непривычные холода. В интервью kp.ru во вторник, 16 февраля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда закончатся морозы в Москве.

Метеоролог отметил, что в ближайшей перспективе периоды сильных морозов будут чередоваться с просто морозной погодой. Послабее холода станут к 21 февраля: ближе к этой дате в российской столице по ночам будет не более минус 20-22 градусов, а днем примерно минус 13-15 градусов.

- Какая будет погода на праздниках пока что сложно сказать, поскольку на нас выходит очередной циклон. Вероятнее всего, он принесет нам дальнейшее повышение температуры и снегопад, но далеко не такой сильный, как был накануне. Однако это кратковременное явление, потому что вслед за циклоном уже 24 февраля начинается очередное похолодание, - отметила Татьяна Позднякова.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшие дни с 18 по 23 февраля в Москве температура ночью может опуститься до минус 27 градусов по Цельсию.

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