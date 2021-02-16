Врач перечислил восемь самых частых проблем пациентов после коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус является не просто кратковременной респираторной инфекцией. Все чаще врачи наблюдаются так называемый «постковидный синдром»: коронавирус оборачивается для переболевших пациентов различными последствиями и осложнениями. О них во вторник, 16 февраля, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

В большей степени отголоски коронавируса беспокоят пациентов, которые перенесли коронавирус с тяжелыми осложнениями и были госпитализированы в медицинские учреждения. Однако, по словам эксперты, скрытые нарушения здоровья могут наблюдаться и у пациентов, которые перенесли заболевание в легкой форме, в том числе у молодых без хронических заболеваний.

Наиболее распространенными жалобами переболевших коронавирусом людей являются сохраняющийся кашель, одышка, усталость, эпизоды повышения артериального давления и учащенного сердцебиения, когнитивные нарушения (например, снижение памяти, ухудшения концентрации внимания или дезориентация), а также снижение обоняния и выпадение волосы. Кроме того, у переболевших коронавирусом иногда наблюдаются проблемы эмоционального характера: повышение тревожности, плаксивость, снижение настроения.

Как ранее писал сайт kp.ru, по официальным данным, переболели коронавирусом в России более четырех миллионов человек. Доктор медицинских наук Елена Гусакова в интервью КП рассказала о постоковидном синдроме и о том, как восстановиться после перенесённого коронавируса.

ПО ТЕМЕ

Какие анализы нужно сдать переболевшим коронавирусом, чтобы не упустить опасные последствия

Рассказываем, какие анализы нужно сдать переболевшим коронавирусом (подробности)