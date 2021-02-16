Adidas заявила о продаже бренда Reebok Фото: REUTERS

Известный немецкий концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas запустил процесс продажи своего дочернего бренда Reebok. Об этом во вторник, 16 февраля, говорится на официальном сайте компании.

- В рамках формирования новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для подразделения Reebok. Эксперты компании решили запустить формальный процесс продажи данного бренда. В будущем организация планирует сосредоточить свои усилия на дальнейшем укреплении лидирующих позиций бренда Adidas на соответствующем рынке, - говорится в заявлении

Председатель правления компании Каспер Рорстед добавил, что Adidas и Reebok смогут значительно лучше реализовать свой потенциал, если будут независимы друг от друга.

Adidas приобрела Reebok более 15 лет назад. Сообщалось, что бренд Reebok пострадал от последствий эпидемии коронавируса больше, чем Adidas.