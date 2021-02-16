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Коронавирус Covid-19

Врач назвал три анализа, которые нужно сдать даже бессимптомно переболевшим коронавирусом

Переболевшим COVID-19 нужны наблюдение и реабилитация, отличные от «шаблонных» методов восстановления
Авторы (2):
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Врач назвал три анализа, которые нужно сдать даже бессимптомно переболевшим коронавирусом

Врач назвал три анализа, которые нужно сдать даже бессимптомно переболевшим коронавирусом

Фото: Мария ЛЕНЦ

После коронавируса у пациентов зачастую наблюдаются осложнения и различные последствия для здоровья. Поэтому приболевшим инфекцией пациентам необходимы наблюдение и реабилитация, отличные от стандартных, «шаблонных» методов восстановления после болезней. В интервью kp.ru ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала, какие анализы необходимо сдать даже бессимптомно переболевшим коронавирусом.

В минимальный перечень исследований после коронавируса вошли общеклиническое исследование крови, определение уровня С-реактивного белка и определение Д-димера - маркер риска образования тромбов.

- При легком или даже бессимптомном течении заболевания необходимо убедиться, что у пациентов нет активного воспаления в организме и симптомов повышения риска тромбообразования, - объяснила Маргарита Провоторова.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист Роспотребнадзора также перечислила восемь самых частых проблем пациентов после коронавируса. Например, в список вошли сохраняющийся кашель, одышка, усталость, эпизоды повышения артериального давления и учащенного сердцебиения.

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