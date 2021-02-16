В День всех влюбленных траты россиян выросли на 66 процентов Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Недавно россияне отметили День всех влюбленных и, как оказалось, серьезно потратились, чтобы порадовать свою вторую половинку.

По оценкам Tinkoff CoronaIndex, 14 февраля расходы выросли на 66% по сравнению со средними данными за последние полгода.

Несмотря на внушительную цифру, траты оказались меньше, чем годом раньше. В 2020 году на День Святого Валентина траты составляли 68 процентов.

В основном в этот день тратят деньги на посещение кафе и ресторанов. Этот год не стал исключением. Несмотря на пандемию, спрос на посещения заведений общепита восстанавливается.

- В феврале средние траты на эти категории всего на 4% уступали показателям 2020 года, - отметили исследователи.

Стоит отметить, что безналичные чаевые, которые оставляли 14 февраля, тоже превышают средний размер. Вознаграждения оставляли на 48% чаще, а средняя сумма была 261 рубль.

- Максимальная сумма чаевых, переведенная через специальный сервис, составила 5 тысяч рублей. Традиционно, больше всего оставляют чаевых в субботу, но на этот раз рекорд был поставлен в воскресенье – это напрямую связано с праздником, - рассказали «Известиям» в сервисе CloudTips, к которому подключено более 700 ресторанов и кафе.

Стоит отметить, что в период с 8 по 14 февраля потребительская активность выросла на 16%. Расходы на цветы выросли на 107%, услуги турагентств - на 30%, а салоны красоты – на 11%.