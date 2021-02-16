Извержение вулкана Этна произошло на Сицилии Фото: REUTERS

Итальянский вулканологи зафиксировали новое извержение вулкана Этна на восточном побережье острова Сицилия. Извержение произошло во вторник, 16 февраля, сообщили сотрудники Национального института геофизики и вулканологии Италии Ingv.

Очередное усиление активности Этны произошло примерно в 18:10 по московскому времени и сопровождалось фонтанами лавы и мощным выбросом вулканического пепла, образовавшего огромное облако. Последнее понялось над кратером на высоту в один километр.

Потоки лавы спустились по юго-восточному склону вулкана Фото: REUTERS

Потоки лавы спустились по юго-восточному склону вулкана до высоты в две тысячи метров над уровнем моря. Извержение характеризовалось небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб и фрагментов раскаленного шлака. Куски породы обрушились на некоторые населенные пункты, например, на селения Николози, Педара, Маскалучия и Трекастаньи. Это нанесло некоторый материальный ущерб, однако люди не пострадали.

В некоторых районах также выпал вулканический пепел. Администрация международного аэропорта Катании была вынуждена приостановить его работу на неопределенное время, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Напомним, вулкан Этна проснулся в декабре минувшего года. Тогда в юго-восточном кратере вулкана была зарегистрирована активность.