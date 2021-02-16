Диетолог назвала способы преодолеть тягу к сладкому Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самое главное при отказе от сладкого – пить большое количество жидкости и не голодать. Способы преодолеть тягу к сахару назвала в интервью NDTV во вторник, 16 февраля, диетолог Пуджа Мальхотра.

Специалисты отметила, что недостаток жидкости в организме и голод почти всегда вызывают у человека повышенную тягу к сладким продуктам питания.

- В рационе человека, которые хочет отказаться от сахара, должно быть много клетчатки и белка, которые обеспечат сытость. Нельзя потреблять пищу, содержащую рафинированные углеводы и ненатуральные подсластители, - предупредила диетолог.

Пуджа Мальхотра добавила также, что при очень сильном желании съесть что-нибудь сладкое, можно заменить привычные сладости на фрукты или сухофрукты. Если же устоять перед сладким невозможно, диетолог рекомендовала потреблять сладкое порционно в небольшом количестве, а лучше – только в особых случаях.

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