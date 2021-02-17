Ученый исключил существование полностью неуязвимых для антител штаммов коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые разных стран продолжают выявлять новые варианты коронавируса. О том, существуют ли среди различных штаммов covid-19, полностью способные обходить антитела, kp.ru рассказал ученый-вирусолог, доктор медицинский наук, научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению эксперта, обычно в природе остаются лишь те мутации, которые способствуют размножению вируса, а те, которые "помогают" ему убивать людей - отпадают.

- Вирус эволюционирует, изменяется и приспосабливается к тем условиям, в которых может размножаются и к тому иммунитету, который есть у человека, - поясняет вирусолог.

При этом, среди штаммов SARS-CoV-2, которые полностью обходят антитела человека, пока не существует. Также Альтштейн отметил, что даже агрессивный южноафриканский вариант ковида тоже нейтрализуется антителами.

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