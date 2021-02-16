Представитель ВОЗ предупредила о риске третьей волны коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

У людей еще не сформировался коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции, поэтому в мире возможна третья волна пандемии, если люди не будут осторожны. Об этом во вторник, 16 февраля, заявила представители Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

- В настоящее время идет вторая волна, видно снижение заболеваемости по всему миру. Однако следует помнить, что коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет, если не будем осторожны - да, третья волна возможна. Это будет зависеть от поведения людей, - предупредила представитель ВОЗ в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, с середины января международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения около месяца находилась в Китае, исследуя коронавирус. Специалисты ВОЗ назвали маловероятной гипотезу о лабораторном происхождении коронавируса.