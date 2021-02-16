Посольство России осудило призыв Эстонии ввести новые санкции Фото: Александр ГЛУЗ

Посольство России в Таллине прокомментировало принятое накануне заявление эстонского парламента о гражданских свободах в РФ. В указанном документе парламентарии Эстонии призвали Евросоюз «разработать эффективную политику санкций, которая вынудит российскую сторону отказаться от агрессии». Дипломаты отметили, что данное заявление добавило негатив в отношения между двумя государствами.

Российское посольство напомнило о словах президента России Владимира Путина, который на онлайн-форуме «Давосская повестка дня 2021», заявил о необходимости по-честному подходить к диалогу друг с другом, избегая «фобий прошлого».

- К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии были озвучены слова об «отсутствии оснований» для выстраивания диалога с российской стороной. Эти заявления сопровождались заезженными квазиаргументами насчет угрозы, которая якобы исходит от нашей страны, - говорится в сообщении посольства во вторник, 16 февраля.

Российские дипломаты отметили, что подобные заявления добавляют немало негатива в и без того достаточно напряженную атмосферу российско-эстонских отношений. От этого страдают перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества между государствами.