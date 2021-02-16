Джен Псаки заявила о готовности США ввести санкции против «Северного потока – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась о позиции властей США по отношению к проекту "Северный поток -2".

По ее словам, американская сторона не изменила своего решения и настроена рассмотреть варианты во вводу санкций против газопровода.

- Наша позиция по "Северному потоку - 2" была ясной и остается неизменной, - сказала Псаки, трансляция ее выступления на брифинге велась на странице Белого дома в Фейсбуке.

Псаки добавила, что американский лидер Джо Байден ранее уже назвал этот проект плохой сделкой, которая грозит разделить Европу, делая Украину и Центральную Европу уязвимыми перед Россией. Также по мнению самого президента США, этот проект идет в разрез с собственными провозглашенными европейскими целями в сфере энергетики и безопасности.

Ранее сайт kp.ru писал, что российский вице-премьер Александр Новак заявил о строительстве трубопровода "Северный поток – 2" более чем на 95 процентов.