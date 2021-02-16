На Украине выполнение Минских соглашений сравнили с капитуляцией Фото: REUTERS

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что выполнение украинской стороной Минских соглашений будет сравнимо с актом капитуляции. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24" .

- Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись ее независимости, - заявил политик.

Также по мнению Ляшко, договоренности были изначально подписаны сторонами, "чтобы обмануть друг друга". Он считает, что "истинной целью" России является "уничтожение Украины", а Киев, в свою очередь, стремится к "возвращению" Крыма и Донбасса в состав страны.

Напомним, российская сторона неоднократно обращала внимание на стремление украинских властей избежать выполнения собственных обязательств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже указала на отказ Киева воспользоваться шансом на восстановление мира в Донбассе.