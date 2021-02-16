Черный лед на дороге: что это такое и чем он опасен

Убрать "мокрый лед" с асфальта если и можно, то крайне тяжело. Фото: Shutterstock

«Блэк айс» или «черный» лед - это прозрачный лед, который практически невозможно заметить на дороге. Он находится под слоем воды и на первый взгляд может выглядеть как небольшая лужа. О том, что такой лед из себя представляет, и чем он опасен, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал тренер по контраварийному вождению Владимир Бахарев.

По словам специалиста, в России такое явление еще часто называют мокрый лед. Убрать его с асфальта если и можно, то крайне тяжело. Беда в том, что лед формируется не на всей ширине дороге - на первый взгляд она может казаться сухой - а там, где тормозит большинство автомобилей - пешеходные переходы, перекрестки и т.д. И очень часто водитель, ориентируясь на общее полотно дороги, оказывается не готов поскользнуться в самом конце. Тут мы ориентируемся на температурный минимум, - пояснил эксперт.

«Но даже по абсолютному льду можно ехать безопасно, если водитель понимает, чем он занят. И если он будет выезжать из дома при температуре, перешагнувшей нулевую отметку с мыслью, что тормозить нужно раньше, я думаю, многих проблем удастся избежать... Начать тормозить раньше поможет некое стратегическое мышление. Например, не дожидаться, пока на пешеходном переходе появится человек, а реагировать на его приближение к этому месту. Сбросить скорость иногда бывает достаточно», - подчеркнул Владимир Бахаров в беседе с ведущими программы «Россия в движении» Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Также проблем с торможением не возникнет даже на самой скользкой дороге, если есть достаточно места, чтобы успеть остановиться.