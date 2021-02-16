Руководство Госавтоинспекции Воронежской области назвало главные опасности на зимних дорогах

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Временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Станислав Коняев в эфире радио «Комсомольская правда» назвал три основных фактора, которые делают зимние дороги опасными для автомобилистов.

«Это скользкость и ограничение видимости. Плюс общий фактор для всех регионов - это выбранная водителями скорость. Если стоит интенсивный туман, то зачем выбирать скорость, которую не контролируешь? Это всегда приводит к серьезным последствиям. Ну и, конечно, общее правило - чем больше скорость, тем выше тяжесть последствий», - сказал врио главы управления в беседе с ведущими программы «Россия в движении» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Станислав Коняев добавил, что пристальное внимание стоит уделять также техническому состоянию транспортного средства и состоянию улиц после снегопада.

«Таких факторов много, но главное скорость», - подытожил полковник полиции.