Российский автогонщик рассказал, как не уйти в занос при обгоне зимой

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Победитель Европейской серии Ле-Ман в классе GTC, бронзовый призёр гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, российский автогонщик Кирилл Ладыгин принял участие в обсуждении ситуации на дорогах страны в зимний период и рассказал, как не уйти в занос при обгоне других автомобилей на заснеженных трассах.

«В зимнее время я бы рекомендовал при маневрах и обгонах делать движения все плавными, потому что каждая провокация приводит к срыву колес, и машина может развернуться или вылететь с дороги. Старайтесь плавно обгонять и заранее начинать разгон», - сказал мастер спорта в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Он также призвал водителей обращать пристальное внимание на состояние шин и почаще менять колеса - желательно, раз в три сезона. При более длительном использовании шипы вылетают, и ездить становится небезопасно.

«Это очень важно. От сцепления с дорогой зависит тормозной путь и динамика самого сцепления», - подчеркнул Кирилл Ладыгин в беседе с ведущими Натальей Агре и Антоном Челышевым.